Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июля потери личного состава противника составляют около 38 тыс. человек.