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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 15 июля потери личного состава противника составляют около 38 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38 000 (+130) человек ликвидировано,

танков - 1672 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3866 (+14) ед,

артиллерийских систем - 842 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 109 (+0) ед,

самолетов - 220 (+1) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 681 (+0),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли - 15 (+0) од,

автомобильной техники и автоцистерн - 2731 (+11) ед,

специальная техника - 67 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении", - уточнили в Генштабе.

Читайте: ВСУ остановили попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки на Бахмутском направлении, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 38 000 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1672 танка и 3866 бронированных машины 01

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Прокацапська точка зору у цього хєнєрала, нічого дивного. Харчується на кацапських інфопомийках.
  • Яр Холодний
    Для кацапів ці втрати - не головне Бо головне - "понти"! А от коли вони почнуть реально втрачать десятки мільярдів від неможливості торгувать вуглеводнями - от тоді до них почне "доходить"
  • Yuri Gromov
    Тю! Так вони ж розраховували малою кров'ю за два дні. Вже й переможні фанфари були не лише заготовлені, але й опубліковані - https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html . Коли все пішло "не по різьбі", довелося видаляти. А генерал та інші Ваші співрозмовники розмірковують, виходячи з того, що реально сталося, а не з того, що планувалося. Це, приблизно, те саме, як двоє сліпих описували - що таке слон. Той, що обмацав хобот, казав, що він схожий на змію, а той, що обмацав ногу, думав, що це дерево.
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