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В Беларуси – дефолт по внешнему долгу, - Moody's

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В Беларуси – дефолт по внешнему долгу, - Moody's
Рейтинговое агентство Moody's признало, что Беларусь допустила дефолт по своим евробондам, выплатив очередной купон в белорусских рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Беларусь должна была в конце июня выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Министерство финансов Беларуси заявило, что платеж в валюте невозможен из-за санкций, поэтому выплату произвели в белорусских рублях.

13 июля прошел так называемый грейс-период, в течение которого Беларусь могла передумать и заплатить долларами.

В Moody's указали, что погашение валютного долга в белорусских рублях означает дефолт.

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Таким образом Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу почти сразу после своего ближайшего союзника России.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Этого *****, лукашенку, можно понять. Миф про белараша партизан это советская *****. Их кацапы возьмут за жопу за один день и перебьют там всех нахер. Плюс РБ экономически полностью зависима от кацапстана. У него просто другого выбора нету. Начнет петлять по настоящему, то ему гайки, смерть. Окупация как в лугандоне, а так есть хоть 1% свободы из 100 %. Типо на улицах не стреляют и слава богу, ну ****** кацап какуюто сябруху, так повезло малышке. Просто патовая ситуация. У народа РБ нету не силы, ни воли. Есть только цветы для силовиков и снятые ботинки шоб лавочку не запачкать. Пацыфисты, терпилы и ***** 99 левела...
  • A San
    Все ще гірше. Білорусі вже не існує.
  • Роман с камнем
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