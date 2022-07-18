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Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения, - Зеленский об избрании руководителя САП

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, слово – за конкурсной комиссией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", - подчеркнул он.

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По словам Президента, без полноценного руководителя САП невозможно и ее полноценное функционирование.

"Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - подчеркнул глава государства.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • olele
  • Светлана Науменко
    Строит с себя идиота и позорит украинский народ и Украину - как будто не знает, что большую часть комиссии и продажную голову комиссии полностью контролируют ЕРМАК-ТАТАРОВ.
    Это ОНИ вибирают главу САП.
  • olele
    Hellis@13Hellis_13

    https://twitter.com/13Hellis_13/status/1548757207298220034 24 мин

    для понимания.
    Новый генпрокурор Татарова в базе Миротворца с 2019 года: с полной базой действий против Украины и документами https://myrotvorets.center/criminal/simonenko-aleksej-yurevich/
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