Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения, - Зеленский об избрании руководителя САП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже избран, слово – за конкурсной комиссией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как Президента Украины – состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения", - подчеркнул он.

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По словам Президента, без полноценного руководителя САП невозможно и ее полноценное функционирование.

"Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура для отбора нового главы НАБУ. Поручил Премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса", - подчеркнул глава государства.

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