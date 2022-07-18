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Евросоюз больше не может позволить себе применять национальное вето в вопросах внешней политики, - Шольц

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц отметил что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.

"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер.

Он отметил также, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике ЕС, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.

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Топ комментарии

  • lubava ffe54244
    Я так розумію мадяри дістали всіх. Очікувано... Цікаво, що гавкне Сіярто на цей раз?
  • Стас Петров 5fb946e4
    Можно просто избавиться от некоторых проблемных стран в ЕСи не морочить голову
  • Яр Холодний
    А Ви не задумувалися над тим, що "міграційна політика" Брюсселя, яку проводили під впливом саме Німеччини десяток років тому, була хибною і не можна було запускать в Європу купу арабів? Адже вони в Європі (в основній своїй масі) так і не стали "виробниками матеріальних благ" на тимчасовому місці проживання, а стали "захребетниками" Це - блохи на собачій шкурі! І вже виростає ціле покоління таких Через років десять Європа зіткнеться з масовою молодіжною злочинністю на національному грунті У себе на батьківщині ці "біженці" худо-бідно виживали працюючи на землі А зараз відчули, що можна жить ще краще - але "на халяву" - не працюючи! А що буде завтра? Європа буде змушена їх або терпіть, живучи в криміналізованому суспільстві, або примусово повертать їх на батьківщину А це "повернення" викличе спротив і протистояння Тобто ми знову повертаємся до того самого що було і тоді - протистояння двої світів Тільки на більш агресивному рівні Бо ледарі, яких виростила у себе на хребті Європа, повернувшись додому, працювать не будуть! Вони просто не навчені це робить! Вони будуть організовувать банди Потім - армії І грабувать От і маємо фундамент нового "джихаду" А треба було їх просто не чіпать - хай-би різали один одного на батьківщині - як-би це жорстоко не звучало!
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