Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс стала единственным кандидатом в премьеры Великобритании, заявившем о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent.

Остальные кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с российским президентом.

"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор с участием таких крупных стран как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - сказала Трасс.

Замминистра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах.

Глава Комитета Палаты общин Том Тугендхат считает, что сейчас неправильно садиться за стол переговоров.

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Экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок сказала, что не будет тратить на это время.

Бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

Впрочем, все кандидаты осудили российскую агрессию против Украины.

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