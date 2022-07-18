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В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине

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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.

Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.

Он подчеркнул, что Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности.

Он снова призвал стороны к переговорам.

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Топ комментарии

  • виталий пшеничко
    Выкормил вас узкоглазых запад,а то бы до сих пор за горобцами бы гонялись. Как оказалось зря.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Китайці-лицемірні мерзенні покидьки...
  • Путлер Капут d9fff7b5
    Слушать хитрожопых китайцев всеравно, что слушать парашенцев. Парашенцы и китайцы - одного поля ягода....
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