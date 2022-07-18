В МИД Китая заявили, что не будут "сидеть сложа руки" в ситуации с войной в Украине
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Министр иностранных дел КНР Ван И заявил во время переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Китая.
Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир.
Он подчеркнул, что Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".
По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности.
Он снова призвал стороны к переговорам.