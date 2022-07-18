Зеленский - Медведеву на слова о Крыме: Не очень трезвое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем" в случае удара по Крыму.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня - в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малазийского "Боинга"", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже тогда Россия шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, "который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины".

"Это для России будет судный день. И не в переносном значении, не как громкое высказывание, а буквально", - убежден Зеленский.

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