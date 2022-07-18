353 ребенка погибли из-за агрессии РФ, более 666 ранены, - Офис генпрокурора

Более 1019 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 353. Возросло количество раненых – более 666.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 373, Харьковской - 191, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 17 июля в результате обстрела врагом с. Новый Донбасс Покровского района Донецкой области ранен 16-летний парень.

Также 17 июля оккупанты в очередной раз обстреляли г. Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.

Также смотрите: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами в оккупированной Кадиевке (Стаханове). ВИДЕО

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.