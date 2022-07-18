Германия не отменит санкции против РФ, если война в Украине завершится на условиях России, - Шольц
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца в издании FAZ.
Шольц заявил, что властям изначально было известно, что санкции против России вводятся на длительный период.
"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", - написал он.
Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для столь сильной, процветающей страны" как Германия.
По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию.
Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского союза на фоне войны в Украине.