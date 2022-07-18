Мелитопольские коллаборанты в панике ищут новое помещение для "мэрии", - СМИ

Коллаборанты в оккупированном Мелитополе боятся ходить на "работу" в здание ДК Шевченко в центре города и срочно ищут для "мэрии" новое помещение.