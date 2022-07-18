Мелитопольские коллаборанты в панике ищут новое помещение для "мэрии", - СМИ
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Коллаборанты в оккупированном Мелитополе боятся ходить на "работу" в здание ДК Шевченко в центре города и срочно ищут для "мэрии" новое помещение.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время коллаборанты восстанавливают кабинеты здания горисполкома по ул. Грушевского. Оккупанты перекрыли эту улицу бетонными плитами, сделав ее пешеходной.
"В ДК Шевченко находится фейковая торгово-промышленная палата, РАГС. На первом этаже заняли кабинеты самозванка начальник военно-гражданской администрации Галина Данильченко и псевдо-губернатор Е.Балицкий", - пишет издание.