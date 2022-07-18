Николаев подвергся массированному ракетному удару, есть разрушение. Рашисты продолжают обстреливать и населенные пункты области, - ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Продолжаются обстрелы населённых пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевском районе 17 июля в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинка Галицыновской громады. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

"В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавляют в ОВА.

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