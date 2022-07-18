Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 450 человек, 220 самолетов, 188 вертолетов, 1687 танков и 3886 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 июля потери личного состава противника составляют около 38 450 человек.