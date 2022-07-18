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Власти Польши хотят прекратить "гастарбайтерство": Пусть немцы сами собирают спаржу или едут собирать ее у нас, - Моравецкий

18 01330
заробитчане
Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что власти намерены добиться прекращения гастарбайтерства соотечественников в Германии, и "задел" при этом самих немцев.

Об этом он говорил во время встречи с жителями Кендзежин-Козле в Опольском воеводстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Глава правительства заявил, что сегодня "самый низкий уровень безработицы в истории" страны.

"Мы прекрасно знаем, что... массовая безработица и массовые поездки за хлебом, "на спаржу" в Германию, для мытья посуды в Великобритании должны прекратиться. Пусть сами собирают спаржу или пусть приезжают и собирают спаржу у нас. Приглашаем вас", – обратился Моравецкий к немцам.

Опрос в мае показал, что правящая партия Право и справедливость может потерять монобольшинство на следующих парламентских выборах осенью 2023 года (если не будет досрочных). Очередные выборы президента Польши состоятся в 2025 году.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Да легко, всего лишь создать в своей стране лучшие условия для жизни и работы чем в Германии. Правда это немного сложнее чем трепать языком для малоразвитой публики.
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Этот Моравецкий задержался на своей должности, типичный конченный популист.
    Для полной характеристики этой персоны следует вспомнить, что этот идиот недавно вещал про "украинский империализм".
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ну, сказать можно всё что угодно - другой вопрос, как этого добиться.
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