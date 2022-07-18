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Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов. ФОТО

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рустам,мурадов
Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов, табасаранец по национальности, уроженец Дагестана.

Имя Мурадова упоминается в сообщении Минобороны РФ об инспекции группировки оккупантов министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

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Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. В 2016 был от РФ в составе СЦКК на Донбассе, в 2017 воевал в Сирии, в 2020-2021 годах командовал российским контингентом в Нагорном Карабахе. С конца 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант с 2020-го. Получил от Путина статус "героя России". С 28 февраля 2022 находится под санкциями ЕС.

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В июне Минобороны России называло еще двух командующих группировкой войск в Украине. Военными частями группировки войск "Центр" командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск руководит генерал Сергей Суровикин.

Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 01
Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 02
Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов 03

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Топ комментарии

  • Daro Doro
    мусульманин табасаранець несе слов'янам фіноугорський руський мір. фантасмагорія
  • Kiev_Kiev_777
    кулькам пофиг , табасаранец ты или мошканец или еще кто ...всех рашистов в пакеты.
  • Deodar Revolution
    табазасранца утилизировать в первую очередь
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