Группировкой оккупантов на востоке Украины командует табасаранец Мурадов. ФОТО

Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов, табасаранец по национальности, уроженец Дагестана.

Имя Мурадова упоминается в сообщении Минобороны РФ об инспекции группировки оккупантов министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

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Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. В 2016 был от РФ в составе СЦКК на Донбассе, в 2017 воевал в Сирии, в 2020-2021 годах командовал российским контингентом в Нагорном Карабахе. С конца 2018 года является заместителем командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант с 2020-го. Получил от Путина статус "героя России". С 28 февраля 2022 находится под санкциями ЕС.

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В июне Минобороны России называло еще двух командующих группировкой войск в Украине. Военными частями группировки войск "Центр" командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск руководит генерал Сергей Суровикин.





