Указы Зеленского об отстранении от должности Генпрокурора и об отстранении главы СБУ - очередной шаг к диктатуре, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" считает кадровые решения в отношении руководителей Службы безопасности Украины и Офиса Генпрокурора очередным шагом к диктатуре российского образца и требует отчета Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой в парламенте, как это предусмотрено законом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу политсилы, об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Парламентарий напомнила, что "ЕС" голосовала против силового блока нынешней власти, поскольку они "базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности".

"Ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины. В ч. 2 статьи 11 Закона "О правовом режиме военного положения" предусмотрено, что Президент Украины в период действия военного положения может принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначении на должность и освобождении от должности которого отнесены к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнения обязанностей на другое лицо", - пояснила Геращенко.

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Нардеп напомнила, что согласно Конституции, президент должен внести в ВР представление о назначении на должность и освобождении от должности главы Службы безопасности Украины, а также назначает и освобождает от должности генпрокурора с согласия Верховной Рады.

"В то время как согласно статье 85 Конституция Украины к полномочиям Верховной Рады Украины принадлежит: 12-1) назначение на должность и освобождение от должности по представлению Президента Украины Председателя Службы безопасности Украины; 25) предоставление согласия на назначение на должность и освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора; выражение недоверия Генеральному прокурору, что влечет его отставку с должности", - продолжила сопредседатель фракции "ЕС".

Она напомнила, что Украина – парламентско-президентская республика.

"Примечательно, что началась эта кадровая вакханалия с незаконного увольнения Уполномоченной по правам человека, где парламент послушно нажал кнопку "за" вопреки ряду законов. Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку.Наша фракция будет требовать таких отчетов, ведь в воскресенье вечером выяснилось, что все вопросы, которые мы задавали по подготовке страны дать отпор агрессору, были актуальными и мы считаем крайне опасным прецедентом нарушения Конституции и полное "умножение на ноль" парламента, что является прямым путем к диктатуре российского пошиба", - подытожила Геращенко.

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