После избрания руководителя САП разблокируется конкурс на директора НАБУ, - ОП

После объявления финальных результатов конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры должна быть разблокирована работа комиссии по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро, поскольку один человек является одновременно членом обеих конкурсных комиссий.

Комиссия, которая будет выбирать среди кандидатов на должность руководителя НАБУ, начнет работать только после того, как будут объявлены результаты конкурса на должность руководителя САП. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Причина – один из членов комиссии входит в состав сразу обеих конкурсных комиссий, пояснил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов.

"Назначению этого чиновника мешало чисто техническое обстоятельство на этапе организации проведения конкурса на руководителя НАБУ. Дело в том, что в состав конкурсной комиссии по избранию руководителя НАБУ был предложен человек, который в момент, когда формировалась конкурсная комиссия, был членом конкурсной комиссии по отбору прокурора САП. Кабмин сначала обращался к международным партнерам о возможной замене этого человека, но в итоге человек остался. Я думаю, что как только поставится финальная точка в объявлении результатов конкурса на руководителя САП, соответственно, очень быстро разблокируется второй вопрос", - отметил он.

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Кроме того, по его словам, президент недавно отметил необходимость назначения руководителей этих ведомств, но юридически решение конкурсной комиссии не зависит от Офиса Президента или главы государства.

Ранее глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль говорила, что пока нет кворума для проведения заседания по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, потому что некоторые члены не выходят на связь, но в комиссии надеются, что кворум соберется.

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