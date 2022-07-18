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Враг хочет перенести склады боеприпасов подальше от украинской артиллерии, - Силы обороны юга

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каховка,нова
Войска РФ пытаются перенести свои склады боеприпасов подальше от линии огня, однако украинские бойцы уничтожают и скопление техники, и горюче-смазочные материалы врага.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Так она ответила на вопрос, фиксируется ли отвод российских подразделений из-за взрывов на складах в результате работы украинской артиллерии.

"Да, у нас есть такая информация, что они выискивают такие места, чтобы их расположить где-то подальше, но я замечу, что мы поражаем не только склады боеприпасов, но и скопление техники. Поэтому увести и перевезти им тоже нечем. Кроме того, склады горюче-смазочных материалов у них тоже пылают достаточно ярко, поэтому часто и нечем заправить, нечем перевезти", - отметила Гуменюк.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ось що Хаймарс животворящий робить.
  • VOLVO XC 70
    да да самое оно в районе Иркутска плиз склады те формируйте а там ну подумаешь 6 тысч КМ туда и обратно столько же делов то с о снарядом сбегать...
  • Sophia-Maria Duglass
    Пусть около кримського моста складують
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