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Российскую пропагандистку Овсянникову отпустили из полиции после составления протокола о "дискредитации армии" РФ

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овсяннікова
Женщину отпустили после составления протокола о "дискредитации армии" РФ.

Об этом сообщил ее адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению самой Овсянниковой, задержание связано с ее интервью 13 июля перед Басманным судом Москвы, арестовавшим российского оппозиционера Илью Яшина. "Я сказала, что война в Украине – это преступление, это попытка удержать власть в своих руках", - напомнила она.

Ее адвокат добавил, что обвинение по статье о "дискредитации вооруженных сил РФ" связано с высказываниями перед судом в день ареста Яшина. Дело будет рассматривать Мещанский районный суд в четверг, 21 июля.

15 июля Овсянникова устроила антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин – убийца". Однако во время акции ее не задержали.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    гебцы лепят русскую оппозиционерку.
    добавьте говна побольше
  • Vladimir Longer
    Не бывает хороших русских...
  • Mike Huk
    У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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