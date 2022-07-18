Военное командование координирует действия партизан, результат есть, - Силы обороны Юга

Военное командование координирует действия украинских партизан, действия с ними слажены и имеют результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"У нас у всех общая координация, мы все стремимся освободить Украину от врага. Цель у нас единая, а способы достижения ее таковы, что мы понимаем даже на расстоянии, даже при исключении любой системы связи. Мы имеем с ними координацию, понимаем, наши действия слажены и результат есть", - отметила она.

Читайте также: Партизаны в оккупированном Мариуполе подожгли завод, чтобы не разворовали россияне, - Андрющенко. ВИДЕО