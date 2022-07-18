Война в Украине является "смертельным ударом" по нераспространению ядерного оружия, - Foreign Policy

Опасным последствием российской агрессии против Украины может стать нарушение условий Договора о нераспространении ядерного оружия, одного из важнейших международных соглашений по безопасности человечества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По мнению некоторых аналитиков, Россия могла напасть на Украину из-за того, что у нее есть ядерное оружие, которое сдерживает другие страны от прямого вмешательства в войну. "Если бы Украина была ядерным государством, Путин и его военачальники, наверное, хорошо бы подумали, прежде чем начать вторжение", - уверяют аналитики из Шведского института международных отношений Андреас Умланд и Хуго фон Эссен на страницах Foreign Policy.

Сомнения по Договору о нераспространении ядерного оружия усугубляет тот факт, что после распада СССР в Украине остался мощный ядерный арсенал. Однако Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и неприкосновенности границ, предложенные Россией, США и Великобританией, как отмечено в Будапештском меморандуме 1994 года.

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Эти гарантии, однако, оказались "бесполезными", и теперь выглядит так, что цель Договора о нераспространении ядерного оружия состоит в том, чтобы позволить пяти официальным ядерным государствам легко расширить свою территорию за счет малых государств, которые были достаточно наивными, чтобы отказаться от ядерного оружия, убеждают аналитики. По их мнению, война в Украине - "смертельный удар" по нераспространению ядерного оружия.