В ООН признали, что действия России направлены против украинской идентичности
Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что россияне целенаправленно совершили 423 преступления против культурного наследия Украины: "Международные организации должны усилить давление на Россию, чтобы прекратить этот терроризм против украинской нации. Только вместе мы сможем остановить агрессора".
"Россияне целенаправленно уничтожают объекты культурного наследия обстрелами по всей Украине – от Луганской области до Львовщины. Культурное наследие всей страны, как материальное, так и нематериальное, сейчас находится под ударом и должно быть защищено для всего человечества", - отметила замминистра Екатерина Чуева.
Участники заседания Совбеза ООН осудили российскую агрессию, признали действия РФ направленными против украинской идентичности и отметили необходимость усиления совместных усилий по защите культурного наследия Украины от российской агрессии.
По данным МКИП, Россия уже уничтожила:
- 128 объектов недвижимого культурного наследия, имеющих официальный статус достопримечательностей;
- 147 культовых сооружений (50 из них состоят на учете как памятники истории, архитектуры и градостроительства или являются ценными историческими сооружениями);
- 136 объектов, принадлежащих христианским общинам (125 – православным, 10 – протестантам, 2 – католикам, 4 – мусульманам, 6 – евреям);
- 46 мемориальных памятников в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
- 33 музея и заповедника;
- 59 культурных центров, театров и кинозалов;
- 40 библиотек.
Все эти повреждения и разрушения, которые являются результатом ракетных ударов, бомбардировок и артиллерийских обстрелов, зафиксированы в 15 регионах Украины. Географически это охватывает почти всю территорию страны от Луганской и Донецкой областей на востоке Украины до Львовской области у границы с Польшей на западе.