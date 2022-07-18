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Нардеп-изменник Ковалев отозван с должности председателя подкомитета ВР, – Гетманцев

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Подозреваемый в госизмене Алексей Ковалев больше не глава подкомитета Верховной Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитетом единогласно отозван Ковалев А.И. с должности председателя подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака", - отметил он.

Напомним, сотрудники ДБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения Российской Федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Генеральный прокурор 6 июля 2022 г. на основании собранных ДБР доказательств сообщила Алексею Ковалеву о подозрении.

9 июля 2022 года нардеп Ковалев был исключен из налогового комитета ВР.

16 июля 2022 года суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева на 4,7 млн грн для его последующей конфискации в пользу государства.

Топ комментарии

  • Володимир Пастушенко
    і замітьте, ще і пів року не пройшло як оперативно відреагували, щоб вам діти в старості з такою швидкістю воду подавали. окремо дякую плебсу за таких слуг народу.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Точніше блискавично. Що вражає, особливо в умовах війни.
  • Hanka Panyanka
    не прошло и полгода...
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