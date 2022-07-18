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Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Воина 93-й бригады Холодный Яр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Возле Михайловского Златоверхого собора состоялась панихида по погибшему украинскому защитнику. Фаната похоронили на Лесном кладбище в Киеве.

"Я просто заходила в Telegram. Был в сети, все нормально. Он просто для меня один из самых дорогих бойцов, потому что я его давно знаю. Он настолько светлый и чистый был, с 16 года он на войне. Я ему говорила: "Когда ты уже домой?", а он говорит: "Мы должны победить, а потом я вернусь", - рассказала харьковчанка Наталья Грипась.

"Он к нам пришел обычным финансистом, который делал свою работу, но имел законченную военную кафедру. Когда произошли все события, 14-15 года, он покинул свою работу и комфортную жизнь, уехал непосредственно на фронт", - вспоминает начальник штаба 2- го механизированного батальона 93-й бригады Владимир Шипка.

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Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 01
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 02
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 03
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 04
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 05
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 06
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 07
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 08
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 09
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 10
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 11
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 12
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 13
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 14
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 15
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 16
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 17
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 18
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 19
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 20
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 21
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 22
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 23
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 24
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 25
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 26
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 27
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 28
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 29
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 30
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 31
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 32
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 33
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 34
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 35
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 36
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 37
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 38
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 39
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 40
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 41
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 42
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 43
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 44
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 45
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 46
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 47
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 48
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 49
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 50
Воина-разведчика 93-й ОМБр с позывным Фанат провели в последний путь в Киеве 51

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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