Совет ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро

Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор. НЕТ.

По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.

Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обсудил с французским и немецким коллегами дальнейшие совместные усилия для помощи Украине.