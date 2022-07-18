Новости

Совет ЕС согласовал пятый пакет военной помощи для Украины в размере 500 миллионов евро

3 42922
євросоюз
Евродепутаты проголосовали за предоставление Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом написал в Twitter глава Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор. НЕТ.

По словам политика, 18 июля во время заседания депутаты достигли договоренностей и проголосовали за предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов евро. Это уже пятый транш помощи от ЕС для нашего государства с февраля 2022 года.

Общая сумма поддержки от Евросоюза для Вооруженных сил Украины уже составляет 2,5 миллиарда евро, добавил политик.

"Европа продолжает работать ради мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для ВСУ сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - подчеркнул он.

Также читайте: В ООН признали, что действия России направлены против украинской идентичности

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обсудил с французским и немецким коллегами дальнейшие совместные усилия для помощи Украине.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • krot_lub
    Коломойському подарували на днях 4 мільярди гривень і пару тижнів назад виділили на «асфальт» майже 5.
  • Алекс Мышкевич
    Смішні гроші... якщо для війни
  • Ksenia VB
    500 мільйонів мають працювати на дурників, які не дбали про свою державу ?
    Так це виглядає в моїх очах.
    Піднімайте питання до багатіїв, які вас обкрадали всі ці роки. Нехай вони дають.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости