Для женщин разрабатывают первую в истории ВСУ унифицированную военную форму

Вскоре впервые в истории ВСУ у служащих в армии женщин появится унифицированная женская военная форма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Україна.

В Минобороны рассказали, что разработкой формы уже занимаются волонтеры двух инициативных групп. Одну из них курирует проект первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность". Вторую группу – Arm Women Now – возглавила депутат Киевсовета Ирина Никорак. Сейчас обе группы работают вместе.

Волонтеров попросили проанализировать опыт женской формы в армиях других стран, обратив внимание на типы фигур. Это позволит на первых этапах индивидуально подбирать женщинам одежду.

Первую партию брюк, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут украинским защитницам бесплатно для того, чтобы протестировать форму и убедиться, что она функциональна и удобна.

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Лекала для одностроя были разработаны по женской форме вооруженных сил США, одной из лучших в мире. Одежду для военных шили из качественного "пикселя", заказанного в Польше, рассказывает депутат.

Также Arm Women Now планирует запустить производство футболок, тактических рубашек "убокс", термобелья, теплой зимней одежды, которую будут разрабатывать по новым лекалам.

Arm Women Now финансируется благотворительными взносами и через аукционы с участием звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Волонтерам уже удалось собрать 400 тысяч гривен. Этого хватило, чтобы сшить 300 комплектов военной формы для женщин.

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Сейчас в приказе министерства обороны №238 утвержден единый стандарт униформы – мужской. Женская форма предусмотрена только парадная - китель, юбка и ботинки на каблуке. Поэтому женщинам-военным до сих пор выдают мужскую форму и мужское нижнее белье, им не хватает обуви меньших размеров и бронежилетов с учетом особенностей женской фигуры.

В ВСУ вместе с добровольцами территориальных общин сегодня служат около 57 тысяч женщин. Из них около 32 тысяч находятся в зоне боевых действий.

Число военнослужащих в Вооруженных силах Украины увеличилось вдвое с 2015 года. С 2017-го женщины получили доступ к почти всем боевым и офицерским должностям.

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