ВСУ дают отпор российским оккупантам, но нужно быть готовыми к длительной борьбе, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Об этом заявил защитник Юга, нардеп "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"У россиян не получилось захватить Север, не получилось быстро взять Донбасс и Юг. Думаю, что сейчас принято решение продавить ОРДЛО. Там сейчас, по данным нашей разведки, у врага в пять раз превышены силы и средства. Россияне считают, что потеряли лицо тем, что ВСУ их остановили на тех рубежах, на которых они есть. РФ сейчас загнала себя в ситуацию, когда нет обратной дороги: если они сейчас отступят, с ними никто не будет считаться и они потеряют статус международного игрока", - отметил парламентарий.
ВСУ и дальше будут давать отпор врагу, но общество должно быть готово к длительной борьбе, подчеркнул Костенко.
"Мы сделаем все, чтобы РФ не реализовала свои планы. Но будем реалистами - это зависит от многих факторов: насколько народ будет готов драться долго, какие ресурсы будут предоставляться нам партнерами, какая позиция по этой войне будет у них, или будут понимать, что "отдать" России Украину - это стратегический проигрыш мира и Европы. Мы сможем удержаться при поддержке Европы и мира, если нам будут предоставлять оружие, возможность развивать свой ОПК, чтобы мы производили свое вооружение", - добавил защитник Юга.