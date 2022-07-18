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В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ

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танк,пам'ятник
В Дубно Ровенской области решили демонтировать танк на въезде в город. После этого боевую машину, более 30 лет стоявшую как памятник, хотят продать.

Об этом Суспільному рассказал городской голова Василий Антонюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на сессии 8 июля. Танк марки ИС расположен у трассы Киев – Чоп. ИС – это семейство советских танков, названных в честь Сталина. Продать его хотят за полмиллиона долларов.

"Потом купим на это место что-то вроде победной техники наших Вооруженных сил Украины. Таким образом появится патриотический постамент и поможем нашим военным", - отметил городской голова Дубно.

Теперь будут ждать, пока найдутся желающие приобрести танк.

"Потому что звучали предложения, чтобы сдать его на металлолом. Но нет, задача одна - нормально продать его для Вооруженных сил Украины", - отметил Антонюк.

Монумент героям танкового сражения установили в 1985 году. В 2014 году местные жители раскрасили постамент в патриотической расцветке.

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    в Дубно а не Дубні
  • vigo
    Супер ідея!
    Якби всі пам*ятники у вигляді танків, гармат, літаків, катерів продати, можна було б купити шикарні речі для військових!
  • U A 03b737e8
    звісно продавайте, буде корисна декомунізація)
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