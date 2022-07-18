В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ
Об этом Суспільному рассказал городской голова Василий Антонюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на сессии 8 июля. Танк марки ИС расположен у трассы Киев – Чоп. ИС – это семейство советских танков, названных в честь Сталина. Продать его хотят за полмиллиона долларов.
"Потом купим на это место что-то вроде победной техники наших Вооруженных сил Украины. Таким образом появится патриотический постамент и поможем нашим военным", - отметил городской голова Дубно.
Теперь будут ждать, пока найдутся желающие приобрести танк.
"Потому что звучали предложения, чтобы сдать его на металлолом. Но нет, задача одна - нормально продать его для Вооруженных сил Украины", - отметил Антонюк.
Монумент героям танкового сражения установили в 1985 году. В 2014 году местные жители раскрасили постамент в патриотической расцветке.