В Дубно власти хотят продать танк-памятник за полмиллиона долларов. Деньги отдадут на ВСУ

В Дубно Ровенской области решили демонтировать танк на въезде в город. После этого боевую машину, более 30 лет стоявшую как памятник, хотят продать.

Об этом Суспільному рассказал городской голова Василий Антонюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты на сессии 8 июля. Танк марки ИС расположен у трассы Киев – Чоп. ИС – это семейство советских танков, названных в честь Сталина. Продать его хотят за полмиллиона долларов.

"Потом купим на это место что-то вроде победной техники наших Вооруженных сил Украины. Таким образом появится патриотический постамент и поможем нашим военным", - отметил городской голова Дубно.

Теперь будут ждать, пока найдутся желающие приобрести танк.

"Потому что звучали предложения, чтобы сдать его на металлолом. Но нет, задача одна - нормально продать его для Вооруженных сил Украины", - отметил Антонюк.

Монумент героям танкового сражения установили в 1985 году. В 2014 году местные жители раскрасили постамент в патриотической расцветке.

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