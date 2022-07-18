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Рада согласовала отставку Лазебной с должности министра социальной политики

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Депутаты проголосовали за отставку с должности министра социальной политики Марины Лазебной

Рада согласовала отставку министра соцполитики Марины Лазебной. "За" проголосовали 277 нардепов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вероятной кандидатурой на должность министра социальной политики может стать Оксана Жолнович. Она возглавляет Департамент социальной политики и здравоохранения в Офисе президента. Как рассказал нардеп, парламент планирует завтра рассмотреть ее назначение.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Ага, розпіарила підвищення пенсій з 1-го липня за стаж, грошей немає... Я розумію, що зараз війна і все таке... Стає питання, для чого було кричати на кожному розі про озабочєнность пенсіонерами? Ось приклад, я вже писав про свою сусідку пенсіонерку, вчителя початкових класів яка пропрацювала 40 років і має пенсію 2300, так оця лабєзна після піару добавила їй за стаж ааааж 2 гривні. Це глузування над людьми, які віддали 40 років на дуже важливій роботі, а зараз повинні майже жебракувати.
  • vigo
    - Я тут поработала немного и ухожу. Отпустите?
    - Да без вопросов!
    Почему-то вспомнились слова из песенки:
    "менял я женщин, трям-тарьярям, как перчатки"
  • Светлана Науменко
    Зеленая власть готовит место для вновь назначенного зама 25 лет, которая никогда не работала в госструктурах. Зато с какими рабочими губами!
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