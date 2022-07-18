Во многих селах оккупированной Херсонщины ситуация критическая, рашисты пытаются использовать гражданских как "живой щит", - Силы обороны Юга

Ситуация во многих селах Херсонщины очень критическая из-за поражения российскими захватчиками объектов социальной инфраструктуры.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом Херсонщина, находясь под оккупацией, конечно, имеет определенные проблемы, в том числе и с коммуникациями, не только со связью, но и с обеспечением электричеством, водой и газом. Ситуация во многих селах очень критическая, поскольку многие дома разбиты, объекты социальной инфраструктуры поражены, а это значит, что оказание медицинской помощи затруднено, и товаров первой необходимости нет", - сказала Гуменюк.

В то же время, продолжила Гуменюк, оккупанты, видя результативность нашей работы, ракетно-артиллерийских подразделений в частности, пытаются разместить свои подразделения, передислоцировать свои места базирования ближе и плотнее в районы дислокации мирного населения, для того, чтобы, как всегда, использовать их как живой щит.

Также она отметила, что продолжаются ракетные атаки на тыловую Одесчину, а Николаев ежедневно страдает от ударов нетипичных снарядов.

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