Поляки последовательно бойкотируют российские товары, хотя обычно подобные акции ограничивались постами в соцсетях, - Rzeczpospolita

Старики больше склонны избегать товаров производства РФ и Беларуси, однако даже в возрастной группе до 25 лет почти 60% опрошенных бойкотируют изделия.

Исследование издания Rzeczpospolita демонстрирует, что поляки продолжают бойкотировать Россию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио. 61 процент клиентов пытается избегать российской продукции, а также компаний из стран, которые все еще сотрудничают с агрессором.

Как пишет Rzeczpospolita, нападение России на Украину является беспрецедентным событием в новейшей истории региона. "Также абсолютно необычна реакция поляков, когда речь идет об их решениях как потребителей. До сих пор было много попыток бойкотировать компании, но обычно они заканчивались постами в соцсетях", - отмечает издание.

Российские и белорусские бренды быстро исчезли с полок польских магазинов, и это еще не конец потребительского бойкота. Решительность потребителей не покупать продукцию агрессора растет с возрастом.

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