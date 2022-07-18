Кадыров требует установить в чеченских горах системы ПВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров настаивает на размещении в горах региона систем противоракетной обороны.

Об этом он пишет в телеграмме, сообщает Цензор.НЕТ.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи нужно провести множество изменений, но прежде всего я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда нужны системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать чего-либо, поэтому нам необходимы оговорочные тактические меры", - пишет Кадыров.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Москве и Калуге 20 июля будут звучать сигналы воздушной тревоги – пока в рамках проверки.

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