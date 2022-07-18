Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны, если ее войска пересекут границу Украины, - Кулеба

Дипломатические отношения с Беларусью будут разорваны в случае вторжения белорусских войск на территорию Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

"Беларусь является соучастником преступления России, этот вопрос никто не подвергает сомнению. Мы разорвали дипломатические отношения с Российской Федерацией сразу после начала полномасштабного наступления. Также они (отношения с Минском – ред.) будут разорваны, если Вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД также отметил, что белорусский маршрут поставки украинского зерна пока не рассматривается.

"В Украину из Беларуси летят ракеты. Белорусский маршрут рассматривался нами и союзниками исключительно как путь последней надежды, если ничто другое не сработает. Никому не хотелось иметь никаких дел с Минском, являющимся соучастником агрессии, по любым торговым вопросам.

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Но очень хорошо поработали логисты и частные инвесторы (трейдеры по сути) по расширению возможностей наземных путей через страны ЕС, пошел прогресс в переговорах по морскому пути, поэтому вариант аварийного белорусского пути больше не на повестке дня", – объяснил Кулеба.