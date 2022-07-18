Зеленский установил дедлайн для вступления в ЕС, - Кулеба

Президент Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз.

Об этом заявил в интервью Forbes глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", – отметил министр.

Кулеба отметил, что решение зависит не только от Украины, но и ЕС.

"Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины. Даже если мы будем на 120% удовлетворять всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат. Опыт получения статуса кандидата показал, что мы умеем это делать", - объяснил глава МИД.

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