Нацбанк должен отказаться от фиксированного валютного курса: на нем зарабатывают только банки и спекулянты, – экономист

Национальный банк Украины должен отказаться от фиксированного курса валют, введенного в феврале, ведь через него в стране сложился двойной курс и разница на нем составляет 5-7 гривен, чем активно пользуются банки и спекулянты.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, передает Цензор.НЕТ.

"Первый месяц фиксация курса была вынужденной мерой - всем нужно было время, чтобы понять, на каком свете мы находимся. Но сейчас существование двух курсов не дает ничего, кроме коррупции и злоупотреблений", - уверен Кушнирук.

Экономист поясняет: валютная выручка, которую заводят в страну экспортеры, продается по фиксированному курсу. В то время как валюта, необходимая для закупок импортных товаров, приобретается по банковскому курсу, в результате чего экспортеры и Министерство финансов теряет сотни миллионов, а спекулянты - их зарабатывают.

"Я вижу в этом, к сожалению, только коррупционную составляющую, потому что есть кое-кто, кто очень неплохо зарабатывает на этой разнице. Единственный выход, который реально есть у НБУ, - отпустить курс. Так, цены вырастут. Но это лучше, чем иметь коррупционную ситуацию, в которой зарабатывают только банки и спекулянты, связанные с властью", - резюмировал экономист.

Ранее экс-заместитель главы НБУ Олег Чурий и глава международного академического совета KSE Юрий Городниченко также заявили, что фиксация валютного курса приводит лишь к вымыванию международных резервов и к тому, что на двух курсах зарабатывают банки.

Напомним, в конце февраля НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 грн/$: именно по такому курсу обязаны продавать валюту экспортеры. В то же время покупать валюту им приходится по коммерческому курсу банков, который составляет 35-36 грн/$. Таким образом, банковская маржа составляет 5-6 грн на каждом долларе.