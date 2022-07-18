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Рада переименовала город Владимир-Волынский во Владимир

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Верховная Рада Украины приняла постановление "О переименовании Владимир-Волынского района Волынской области".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что на пленарном заседании 15 декабря 2021 г. парламент рассмотрел проект Постановления о переименовании города Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области (регистр. №6378).

Переименование было инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия - Владимир.

Указанный населенный пункт является одним из древнейших городов Украины, первое документальное упоминание о котором зафиксировано в летописи времен Киевской Руси "Повесть временных лет". В 1795 году согласно австро-русскому соглашению город вошел в состав Российской империи. Отмечается, что именно после этого присоединения город получил к своему названию приставку "Волынский". Этот шаг был обоснован необходимостью отличать город Владимир от российского города Владимир-на-Клязьме.

По результатам рассмотрения Верховная Рада Украины 18 июля 2022 переименовала город Владимир-Волынский Владимир-Волынского района Волынской области на город Владимир. За соответствующее решение проголосовали 348 народных депутатов Украины.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Добре що не в Володимир-Зеленський.
  • 5 копійок
    Після перемоги переіменують на Шоневтік.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Все правильно. Вернули название, которое подчеркивает историческое наследие и региона и Украины в целом. Не надо ни на кого обращать внимание - ЭТО НАШЕ!!!
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