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Девушку, которую рашисты задержали в оккупированном Мариуполе за сине-желтую ленту, уже отпустили. Ей угрожали, - Андрющенко

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Российские оккупанты угрожали девушке постановкой на личный контроль.

Об этом в Telegram пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Арестованную за ленты в волосах девушку отпустили. Не без поднятого резонанса и при участии многих мариупольцев, в том числе тех, что в городе. Не избивали. Не пытали. Однако и вежливым содержание не назвать. Закончилось угрозами, предупреждением и постановкой на личный контроль. Уже дома", - проинформировал он.

По словам Андрющенко, сейчас семья принимает решение о возможной эвакуации.

"Все подробности, когда они окажутся в безопасности. Гордимся нашими мариупольцами, благодарим всех неравнодушных", - подытожил советник мэра.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку в оккупированном Мариуполе арестовали за сине-желтую ленту в косах.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Невідомій справжній україночці-респект...
  • Maryna Solska e862e0af
    Респект людям, які за дівчину вступилися ще й при таких обставинах. Де курва, яка завжди тут пише що в Маріуполі - самісенькі ватники, і що так їм і треба?
  • Alex Tiger
    На лаптекопытное быдло цвета нашего флага действуют, как на быка красный цвет. Понимают репоеды, что смерть, которая их ждет на территории Украины - тоже для них жовто-блакытна.
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