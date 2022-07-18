Девушку, которую рашисты задержали в оккупированном Мариуполе за сине-желтую ленту, уже отпустили. Ей угрожали, - Андрющенко
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Российские оккупанты угрожали девушке постановкой на личный контроль.
Об этом в Telegram пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Арестованную за ленты в волосах девушку отпустили. Не без поднятого резонанса и при участии многих мариупольцев, в том числе тех, что в городе. Не избивали. Не пытали. Однако и вежливым содержание не назвать. Закончилось угрозами, предупреждением и постановкой на личный контроль. Уже дома", - проинформировал он.
По словам Андрющенко, сейчас семья принимает решение о возможной эвакуации.
"Все подробности, когда они окажутся в безопасности. Гордимся нашими мариупольцами, благодарим всех неравнодушных", - подытожил советник мэра.
Напомним, ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку в оккупированном Мариуполе арестовали за сине-желтую ленту в косах.