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Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

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венедіктова
Юрист Ярослав Романчук заявил, что назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только Генеральный прокурор. Любое назначение, сделанное исполняющим обязанности, сделает руководителя САП нелегитимным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Романчук отметил: "Для тех, кто искал логику во вчерашнем отстранении Ирины Венедиктовой. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может назначить только Генеральный прокурор Украины… Ловкость рук и никакого мошенничества!"

"Как сделать нелегитимным назначение руководителя САП, назначить его и.о. Генпрокурора", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Микола Мазуренко
    Ходовочка від вовочки не зачекала себе довго чекати.
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    В нього клепки не вистачить крім, як грати на піаніно. Це хтось розумніший за нього і чия рука у нього в сраці.
  • Player New
    Війна, відірвали третину території держави, вбили десятки тисяч людей, а зеленим тільки влада та гроші мають значення, вони владу віддавати не збираються.
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