Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук

Юрист Ярослав Романчук заявил, что назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только Генеральный прокурор. Любое назначение, сделанное исполняющим обязанности, сделает руководителя САП нелегитимным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Романчук отметил: "Для тех, кто искал логику во вчерашнем отстранении Ирины Венедиктовой. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может назначить только Генеральный прокурор Украины… Ловкость рук и никакого мошенничества!"

"Как сделать нелегитимным назначение руководителя САП, назначить его и.о. Генпрокурора", - подчеркнул он.

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