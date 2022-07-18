Назначить руководителя САП может только Генпрокурор, если это сделает исполняющий обязанности, то назначение будет нелегитимным, - юрист Романчук
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Юрист Ярослав Романчук заявил, что назначать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может только Генеральный прокурор. Любое назначение, сделанное исполняющим обязанности, сделает руководителя САП нелегитимным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Романчук отметил: "Для тех, кто искал логику во вчерашнем отстранении Ирины Венедиктовой. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры может назначить только Генеральный прокурор Украины… Ловкость рук и никакого мошенничества!"
"Как сделать нелегитимным назначение руководителя САП, назначить его и.о. Генпрокурора", - подчеркнул он.