Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, я готова отчитаться перед Радой, - Венедиктова

Отстраненная от исполнения обязанностей Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала факт отстранения от должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Венедикова отметила: "Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением Президента Зеленского о моем отстранении.

Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время".

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Она продолжила: "Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий.

Мне есть чем гордиться на занимаемой должности, я продемонстрировала хорошие результаты работы, мне удалось объединить юридическую, профессиональную, криминально-процессуальную мировую элиту вокруг проблем Украины в интересах Украины.

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Разговоры на подобные темы в этом кругу людей – без эмоций, не на фоне дешевых слухов, смотря всем собеседникам в глаза. Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам".

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением Президента – Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения Генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - резюмировала Венедиктова.

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