Верить Путину на слово относительно разблокирования украинских портов, это как верить в Санта Клауса, - министр сельского хозяйства ФРГ Оздемир

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что верить словам российского диктатора Владимира Путина по поводу так называемых зерновых коридоров – это сродни вере в Санта-Клауса.

Об этом немецкий чиновник сказал, прибыв на встречу министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Я не думаю, что из этого (попыток договориться о зерновых коридорах. – Ред.) что-то получится, потому что это основывается на слове Путина, которое не стоит бумаги, на котором оно написано", – сказал Оздемир.

Он добавил: "Если вы все еще верите Путину на слово, вы можете с тем же успехом верить в Санта-Клауса или в пасхального кролика. Это примерно так же серьезно и так же основано на фактах".

Немецкий министр также призвал Еврокомиссию играть более активную роль в расширении экспорта Украины автомобильным и железнодорожным транспортом через границы ЕС, несмотря на то, что есть мнение, будто наземные маршруты не могут перевозить такое же количество зерна, как суда.

"Соседние страны и отдельные государства не могут сделать это самостоятельно. Здесь необходимо лидерство Еврокомиссии", – сказал он, призвав Брюссель заняться созданием "постоянного альтернативного маршрута" для экспорта украинского зерна.

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Напомним, 13 июля российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники переговоров в Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна морским путем, а соответствующее соглашение будет подписано на следующей неделе.