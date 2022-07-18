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Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Лукашенко

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лукашенко
В Беларуси мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбительный комментарий в соцсетях относительно Александра Лукашенко, захватившего власть в стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Житель Гомельской области оставил в Telegram "комментарий обидного характера в отношении главы государства". Суд рассмотрел уголовное дело (ч. 1 ст. 368 УК Беларуси) в формате закрытого заседания и доказал вину подсудимого.

Белоруса приговорили к 1,5 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Его iPhone будет конфискован.

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Топ комментарии

  • Максим Калиниченко 9b647650
    Главное, чтобы не Майдан..... Главное, не как на этай ихней Украине.....Наш протест против Лукашенки, но за единение с Расиюшкай путинскаю
  • 5 копійок
    На бульбашії ад кромешный. Запаребрік-2. Домахались букетиками.
  • dandy NeinRusSchwein
    Почему-то хочется верить, что у беларусов только Лукашенко -конченный...

    Не как у КоZломордасов... И народ конченный, и сам Путин - кончита вепсянская. . ...
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