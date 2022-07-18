В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал парламенту представление о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики", - написал Мельничук.
Жолнович с 2020 года руководит Департаментом социальной политики и здравоохранения Офиса президента.