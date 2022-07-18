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В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики

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минсоцполитики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал парламенту представление о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики", - написал Мельничук.

Жолнович с 2020 года руководит Департаментом социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Чергова сосна. А її замкинею залишиться та що без трусів?
  • stavr
    а ще вона була аж цілим управдомом тобто керувала цілим ОСББ)а це мабуть головний критерій для призначення на посаду міністра)
  • Olena Lynch
    Ну якщо Сам пан Шмигаль передав -тоді все ясно ,далі можна і не читати і нічого хорошого не очікувати.
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