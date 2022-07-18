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К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС

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В Украине более 26 тысяч учебных учереждений, в которых учатся около 7,6 млн школьников и студентов, нуждаются в укрытиях.

Об этом сообщает в фейсбуке Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС 01

По состоянию на 15 июля только 11% учебных учереждений (около 2,9 тыс.) имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в которых могут разместиться только 12% участников образовательного процесса (около одного миллиона человек).

Еще 10% учебных учереждений (около 2,5 тыс.) из 9% участников образовательного процесса в них (около 720 тыс. человек) организовали укрытие в собственных сооружениях двойного назначения. А 2% учереждений (около 471 учереждений, в которых обучается 110 тысяч школьников и студентов), организовали укрытие в сооружениях других субъектов хозяйствования.

"Таким образом, к началу образовательного процесса в очной форме обучения на сегодняшний день готовы 19% учебных учереждений, в которых будут получать образование почти 20% участников образовательного процесса", - отметили в ГСЧС.

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Топ комментарии

  • lubava ffe54244
    яка школа, немає ні одного бомбосховища людського(винятки метро). Подивіться на бомбосховища в Швеції, Ізраїлі, а в нас не бомбосховища, а могила. Назвати підвал укриттям, що немає резервного виходу, вентиляції з фільтром та відсутність води і туалету. Як маленька дитина там витримає, а як паніка буде то товпа затовче. Та ніхто з батьків на цей маразм не піде, я то точно...
  • Світлана febb5df7
    Хочеться сказати МОН: не грайтесь з вогнем.
  • Sergey Stolyarenko
    Я вас здивую, але на цей маразм батьки як раз і йдуть бо "хочуть" щоб їх дитина отримала як вони кажуть "нормальну освіту", а не як вони кажуть "шопопало" на дистанційному навчанні!
    І єдине що вони вимагають, так це щоб було побудоване бомбосховище, і їх "не колише" що це практично не реально зробити при військовому стані, коли у держави проблеми із грошима (нікого це не бентежить взагалі!)! Ми проводили таке опитування в прикордонній 20-км зоні від параші і ц ерпи тому, що практично через день самі ж воин чують поруч прильоти від арти! Ось такий маразм я точно не розумію!
    (п.с. а бомбосховища дійсно не готові, точніше їх взагалі 1-2 буде, які ще можна якось назвати бомбосховищем. Рік назад проводили обстеження, але на тому все й закінчилося бо в Україні тоді на часі був асфальт та велике будівництво", куди вливали сотні мліьйонів гривень! І тільки тепре Влада якогось вибачте *уя почала анонсувати про початок очного навчального перідоу 22/23...)
    (...п.п.с. при ковіді заганяли всю освіту в "дистанційні карантини" (ну тут можна було зіравти великий куш!), а тепер ніяких "карантинів" - всі гай-да в школи (мабуть тут хтось хоче заробити на будматеріалах,електрогенераторах і т.п. штуках...Ось вам і заробити на крові!)...і це ще більший супермаразм тільки вже від Влади, а не вді батьків!)
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