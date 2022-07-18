К началу образовательного процесса в очной форме готовы 19% учебных учереждений, - ГСЧС

В Украине более 26 тысяч учебных учереждений, в которых учатся около 7,6 млн школьников и студентов, нуждаются в укрытиях.

Об этом сообщает в фейсбуке Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 15 июля только 11% учебных учереждений (около 2,9 тыс.) имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в которых могут разместиться только 12% участников образовательного процесса (около одного миллиона человек).

Еще 10% учебных учереждений (около 2,5 тыс.) из 9% участников образовательного процесса в них (около 720 тыс. человек) организовали укрытие в собственных сооружениях двойного назначения. А 2% учереждений (около 471 учереждений, в которых обучается 110 тысяч школьников и студентов), организовали укрытие в сооружениях других субъектов хозяйствования.

"Таким образом, к началу образовательного процесса в очной форме обучения на сегодняшний день готовы 19% учебных учереждений, в которых будут получать образование почти 20% участников образовательного процесса", - отметили в ГСЧС.

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