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В Норвегии начали сбор средств на Bayraktar для ВСУ

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байрактар
Вслед за литовцами и поляками норвежцы решили собрать деньги на покупку беспилотника Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Организаторы сбора средств заявили, что каждый гражданин может пожертвовать на Bayraktar TB2 по меньшей мере 10 крон. Они планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 млн долларов) и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.

Первая тысяча человек, пожертвующая не менее 250 крон, поможет выбрать название для беспилотника.

Напомним, подобные кампании были проведены в Польше и Литве.

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Топ комментарии

  • stavr
    повага норвежцям
    слава ЗСУ!
  • Urs
    это и правильно, что не каждая собака знает, что и где делают ТВ2. И если вы думаете, что в бавовне от линии фронта 30-40 км нет лепты от ТВ2 - то ошибаетесь. По крайней мере половина бавовны в хорошую для оптической видимости погоду - их заслуга.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ось якби в Німеччині хтось таке зробив.
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