Рада на ближайшем заседании рассмотрит назначение Жолнович министром соцполитики, - Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию о том, что парламент на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.