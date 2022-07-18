Новости

Рада на ближайшем заседании рассмотрит назначение Жолнович министром соцполитики, - Стефанчук

2 01312
стефанчук
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил информацию о том, что парламент на ближайшем пленарном заседании рассмотрит вопрос о назначении Оксаны Жолнович на должность министра социальной политики Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук написал в фейсбуке.

"По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление о назначении Жолнович Оксаны Ивановны министром социальной политики Украины. На ближайшем заседании вопрос будет рассмотрен", - отметил он.

Читайте также: В Раду поступило представление о назначении Жолнович министром соцполитики

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi
    Що вказівочка з ОП прилетіла?
    Отже пристосуванець цей стефанчук живе за принципом «була б вказівка, той зробить з баби дівку»!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    А ось мені наприклад цікаво,що думає пан Стефанчук про таку одіозну фігуру як пані Галину Третьякову? Правда ж цікаво? А відповіді пока що - ніц! Саме це стерво розробило та впровадило закон про позбавлення заробітної плати для мобілізованих за місцем основної роботи!
  • Georg Lotar Georg Lotar
    А ще,оця Треть'якова, мріяла розстрілювати українських бійців без суду та слідства! Ви ще не в курсі?! Ознайомтеся! Питання до виборців: хто персонально за неї голосував?! Ніхто??? Думай-Те!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости