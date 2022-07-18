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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику СБУ Кулиничу, - ГБР

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Сотруднику СБУ Кулиничу, работавшему на российские спецслужбы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что следователи ДБР сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);  ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 июля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины, который до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы.

Смотрите: Задержан сотрудник СБУ Кулинич, который работал на спецслужбы РФ и передавал им секретные данные, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi

    Поруч з бородатим не вистачає того, чиїм указом його було призначено!
    Щось надто м'який присуд цьому зраднику - могли ж присудити до читання художньої чи історичної літератури!
  • ватникобой
    очень неожиданно. Обычно зеленая камарилья такие меры избирает для патриотов типа генерала Марченко, а сепаров сразу отпускает домой, максимум это ночной домашний арест))
  • Ан Мур
    Зашквар ще з одним зрадником (найцікавіше - внизу):
    "https://lb.ua/news/2022/07/18/523523_nardep_shevchenko_yakiy_pidtrimuvav.html Депутат Верховної Ради Євгеній Шевченко, якого вигнали зі "Слуги народу" за підтримку режиму Олександра Лукашенка прийшов до зали парламенту у формі Збройних сил України . Про це повідомив депутат "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович і оприлюднив відповідне відео. За його словами, депутатам вдалося вигнати Шевченка із зали засідань.
    "Сеанс екзорцизму під куполом Ради, або білоруська ДРГ в парламенті. Разом з колегами вигнали із зали засідань ВРУ ватника і фаната самозванця Лукашенка Євгєнія Шевченка, який посмів одягнути на себе однострій ЗСУ. Не дозволимо ганьбити честі справжніх захисників України!" - написав В'ятрович.
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