Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику СБУ Кулиничу, - ГБР

Сотруднику СБУ Кулиничу, работавшему на российские спецслужбы, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

"Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что следователи ДБР сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям: ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 июля Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины, который до марта 2022 года возглавлял одно из региональных управлений Службы.

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