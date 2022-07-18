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На "Армию дронов" уже собрали 510 млн грн, - Федоров

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В рамках проекта "Армия дронов" через фандрайзинговую платформу United24 уже собрали более 510 миллионов гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минцифры, уже договорено о закупке 60 мультикоптеров Matrice, которые "с точностью записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии".

Ведутся переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями. Среди них – США, Германия, Португалия, Япония и Израиль.

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Напомним, 1 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и платформа United24 объявили о начале проекта "Армия дронов". Это комплексная программа, включающая системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов. 7 июля стало известно, что первая партия беспилотников в рамках проекта "Армия дронов" уже отбыла на фронт.

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