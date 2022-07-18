Депутат Сейма Польши Коваль и Порошенко посетили разрушенный российскими ракетами дом в Часовом Яру

Петр Порошенко с депутатом польского Сейма Павлом Ковалем побывал в Бахмутском районе Донетчины, в частности в городе Часов Яр, где 13 июля после ракетного удара по жилому дому погибли десятки мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Это – разрушенный дом в городе Часов Яр. Здесь погибли 50 человек. Среди обломков так и застыли изуродованная детская коляска, велосипед, зацепившийся за разрушенную стену. Жуткое зрелище. Именно так, с точки зрения Путина, "освобождают" русскоязычных жителей Донбасса. Их освобождают от жизни. За каждую жизнь украинского гражданского - украинской женщины, украинского ребенка, украинского мужчины - кровью будут отвечать изверги, варвары, которые обстреливают мирное местное население", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент убежден: то, что делает Россия на территории Украины, – это геноцид. "Точно так же они нас убивали в 33-м, так же они нас убивали и в послевоенные годы на Западной Украине. Так же они нас убивают и сейчас", - говорит Порошенко.

"Сегодня здесь – вместе с депутатом польского Сейма, хорошим другом Украины и моим, Павлом Ковалем. Павел внес огромный вклад и в то, что Украина имеет Соглашение об ассоциации, и в то, что Украина получила углубленную и всеобъемлющую Зону свободной торговли. Тогда Павел был руководителем парламентской делегации Европарламента. Самоотверженный патриот Польши и самоотверженный патриот Украины. Мир должен знать, как выглядит война в Украине", – отметил Порошенко.

"Мы очень благодарны украинской нации за это сопротивление. Я видел Бучу… Я считаю, что все в Европе должны знать, что украинцы воюют за Европу, за наши общие ценности. Моя миссия – объяснять это в Польше. И не только в Польше, а и во всех европейских странах, чтобы донести очень четкий месседж: сегодня украинцы – это настоящие европейцы, готовые отдать свою жизнь за наши общие ценности", – сказал Павел Коваль.

Петр Порошенко добавил: "Приезжая на фронт, я каждый раз напоминаю себе, для чего это все, ради чего наша борьба и где корни нашей ярости, которая придает нам сил сражаться и побеждать".





