Нам удалось стабилизировать ситуацию. Важным фактором этого стало прибытие систем HIMARS, - Залужный - Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел беседу с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Залужного.

В сообщении отмечается: "Поддерживаю диалог с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.

Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящие прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива.

Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу".

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