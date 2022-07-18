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Есть некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже, – Резников провел беседу со своим американским коллегой Остином

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резніков,остін
Министр обороны Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Я обсудил с нашим замечательным другом Ллойдом Дж. Остином III предстоящую встречу в рамках Рамштайна: мы согласовали повестку дня, поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину и т.д. Кроме того,
Ллойд Остин имеет некоторые очень хорошие новости, но детали будут чуть позже".

Читайте: Рамштайн-4: Следующая встреча состоится онлайн 20 июля, - Пентагон

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Топ комментарии

  • Oleksandr Pohribnyi
    Мабуть Остін не повідомив деталей, щоб Рєзніков не розбовкав дочасно чого не треба!
  • Viktor Orenich 534fb24a
    Невже в'***** по масквє.
  • Олександр Радченко 763cb5d1
    Путін здох?
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