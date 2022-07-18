Идет активная работа с "сомневающимися", - нардеп Железняк заявил, что в Раде ищут голоса за отставку Венедиктовой

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании намерена рассмотреть вопрос отставки Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Вопрос о снятии генпрокурора тоже будет вынесен на ближайшее голосование. Там будет сбор 150+ подписей от депутатов. Пока активно идет работа с теми, кто "сомневается", - написал он в телеграм-канале в понедельник вечером.

Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Венедиктову с должности генерального прокурора и назначил Алексея Симоненко исполняющим обязанности генпрокурора.

Сама Венедиктова заявила, что готова покинуть свой пост, но только с соблюдением всех процедур.